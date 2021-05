Michel-Ange Balikwisha était très déçu après la claque reçue contre Ostende: "Perdre comme cela, ça fait mal" Standard Maxime Jacques Entré en jeu en seconde période, Michel-Ange Balikwisha a eu peu d’impact sur le match. © BELGA

"C’était le choix du coach de ne pas me faire commencer et je le respecte. Il a estimé qu’il y avait meilleur que moi pour être dans le onze", expliquait le jeune ailier, qui ne pouvait pas masquer sa déception. "Je suis surtout déçu par la défaite car je n’aime pas perdre, surtout de cette manière. On est parvenu à revenir dans la rencontre mais cela s’est mal terminé. Ce sont des choses qui arrivent dans le foot, on doit relever la tête, aller plus dans l’intensité et dans les duels."