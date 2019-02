Standard S’il reconnaissait la supériorité de Genk, Michel Preud’homme n’avait "pas assez de pièces pour jouer au puzzle".

Le Standard est tombé sur plus fort que lui, ce vendredi. C’est indéniable. Et Michel Preud’homme ne cherchait pas à s’en cacher.

"Il n’y a rien à dire, la victoire des Limbourgeois est largement méritée. Nous avons été moins bons", indiquait le coach liégeois dans son analyse de la rencontre.

Mais certaines circonstances ont été défavorables au Standard, à commencer par… la grippe, qui a touché les deux médians liégeois. "Notre moteur était malade puisque Marin et Cimirot était tous les deux grippés", indiquait le T1 rouche. "Mais nous n’avons pas assez de pièce pour jouer au puzzle. Dans un autre match, cela aurait peut-être été possible. Mais face à la meilleure équipe de Belgique. Malgré cela, il y a quelques moments où nous aurions pu marquer, si nous avions fait de meilleurs choix. Si Zinho (Vanheusden) avait marqué, nous aurions même pu revenir avec un point par miracle."

Mais il y a a eu zéro. Et l’absence d’attaquant spécifique, vu les blessures de Emond, Sa et Oularé étaient évidemment au centre des débats. "Sans eux, on a essayé de trouver des solutions, avec Carcela et Djenepo. Mais on a anqué de justesse et il a manqué quelque chose." De solutions offensives, de toute évidence, lorsqu’on voit que le seul recours de MPH en fin de match est de faire entrer… Kosanovic, lui aussi un peu souffrant. "Mais on ne sait jamais, sur un coup de pied arrêté, grâce à sa qualité de passe ou son jeu de tête, il aurait pu nous aider. On s’accroche à ce qu’on peut."

Même si on est en droit de se dire que si le Standard était parvenu à ficeler le prêt d’Avenatti (Courtrai) en toute fin de mercato, la donne aurait pu être différente ce vendredi. "Cela ne s’est pas fait, c’est comme ça. Le club fait ce qu’il peut et je ne vais jamais le mettre en difficulté financière en demandant l’un ou l’autre joueur (pour rappel, Courtrai demandait…. 500.000 euros pour que le joueur, qui voulait venir - et qui appartient à Bologne-, soit prêté 6 mois au Standard)."

Il ne reste donc plus qu’à espérer, pour le Standard, que la blessure d’Emond aux ischios ne soit pas trop grave. "On l’espère, évidemment. J’aurais pu le prendre sur le banc aujourd’hui mais le doc m’a dit que j’aurais envie de le faire monter. Et dans ce cas-là, on aurait pu le perdre pour plusieurs semaines."

Ce qui serait un sacré coup dur.