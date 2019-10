Deux semaines après le bon point pris à l'Antwerp (2-2), les Liégeois accueillent, ce samedi (18h), les champions en titre du Racing Genk avec un objectif clair: "faire mieux que la saison dernière c'est-à-dire les battre", précisait, ce vendredi, Michel Preud'homme. La saison dernière, les Rouches avaient partagé l'enjeu en phase classique à Sclessin (1-1) avant d'être battus à 2-0 à Genk. En playoffs 1, les Limbourgeois étaient venus s'imposer 1-3 à Liège avant un nul blanc dans le Limbourg lors de la dernière journée.

Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts et Genk a perdu de sa superbe avec une sixième place au général à quatre longueurs des Standardmen. "On parle moins de Genk cette saison mais cela reste une équipe qualitative. Il y a eu pas mal de départs mais les nouveaux venus ont apporté de la qualité", assurait encore Michel Preud'homme. Ce dernier a mis à profit la trêve internationale pour... avancer dans ses dossiers. "On a des périodes d'un mois durant lesquelles on joue tous les trois jours et on a peu de temps pour avancer dans l'analyse des adversaires. C'est ce qu'on a pu faire durant le break international en allant plus en profondeur dans les préparations de Genk, Francfort et Bruges par exemple."

Mardi, Michel Preud'homme a retrouvé Obbi Oulare à l'entraînement mais le robuste attaquant ne figure pas encore dans le groupe liégeois pour le match de ce samedi. "On cherche encore la bonne manière de gérer Obbi. Même si on me dit qu'il est apte, lorsque je sens que l'intensité monte à l'entraînement, je lui laisse plus de récupération pour ne pas freiner sa progression." A noter que le match des U21 qui devaient se produire à Genk ce vendredi soir, a été annulé. "Obbi n'y aurait de toute façon pas participé", concluait MPH.

Au rayon absents, on notera celles des blessés de longue date comme Bokadi, qui se fait opérer du ligament du genou ce vendredi, et de Dussenne qui est en pleine rééducation. Viennent s'ajouter à la liste, Limbombe, blessé au genou durant la trêve et Goreux, touché au biceps fémoral droit.

Voici les 22 Rouches retenus pour samedi soir: Bodart, Milinkovic-Savic, Gillet, Laifis, Vanheusden, Lavalée, Fai, Vojvoda, Gavory, Miangue, Cimirot, Bastien, Amallah, Raskin, M. Carcela, Mpoku, Boljevic, Lestienne, J. Carcela, Emond, Avenatti, Cop.