Les Gunners ont beau traverser une période compliquée, ils n'en restent pas moins des adversaires redoutables. "Si Arsenal est en crise, toutes les équipes belges le sont aussi", explique Michel Preud'homme. "C'est un grand club, et nous sommes très fiers de jouer contre eux. Ils n'ont pas eu de pitié pour nous au match aller. J'espère qu'on pourra montrer pourquoi on est en Europe."

Car c'est le combat de toute équipe chaque saison : prouver qu'elle a sa place dans une compétition continentale. Et le Standard aura besoin d'un jour plein pour prolonger son aventure. "Il faut essayer de gagner. On ne va pas commencer en disant qu'il faut que ce soit 3-0 à la mi-temps parce que notre adversaire reste Arsenal, quand même", prévient le coach liégeois qui entend aussi montrer qu'une victoire à Sclessin n'est pas à la portée de tous.

"En deux saisons contre des adversaires de prestige, comme le FC Séville et Arsenal, on va essayer d’enchaîner six victoires sur six à domicile. Après on verra ce qui se passe. Une victoire peut être suffisante, un 3-0 en cas de match nul et l'autre scénario je n'y pense même pas... On va aborder cette rencontre en essayant d'être bons, comme contre Séville après avoir aussi subi une grosse défaite. On va essayer de montrer qu'on a appris du match aller, et voir s'il faut faire des choses en plus pendant le match." Car le Standard se tiendra informé de l'évolution de la situation à Francfort.

L'entraîneur qui pourra compter sur Maxime Lestienne et Gojko Cimirot, qui se sont entraînés normalement ce matin. "S'ils sont avec le groupe, ils sont aptes à jouer au moins une partie du match", termine Michel Preud'homme.

Le noyau pour Standard - Arsenal : Bodart, Gillet, Galje, Goreux, Vanheusden, Lavalée, Fai, Miangue, Gavory, Vojvoda, Laifis Cimirot, Bastien, Mpoku, M. Carcela, Lestienne, Amallah, Boljevic, Emond, Cop et Avenatti.