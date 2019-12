Standard Michel Preud’homme avant Rebecq: "On a préparé ce match comme on le fera avant celui contre Arsenal" Louis-Paul Eggen

Pas question de prendre à la la légère le huitième de finale de Coupe dans le chef du coach liégeois.



"On doit jouer ce match comme si c’était une rencontre de championnat, en le prenant au sérieux", prévient d’entrée Mergim Vojvoda. "Pour Rebecq, c’est le match de leur vie et ils ne sont pas là pour rien."



Ce mercredi, les Liégeois pourront aussi se servir de l’expérience acquise contre Lommel, où ils avaient évité les prolongations de justesse grâce à un but de Boljevic dans les arrêts de jeu. "Si on doit passer par des prolongations, on le fera", sourit Michel Preud’homme. "Mais il est évident que c’est un scénario qu’on préfère éviter en se mettant à l’abri le plus rapidement possible." Ce que le Standard parvient généralement à faire, peinant ensuite pour faire le break.



Ce match de Coupe est aussi l’occasion de travailler l’efficacité. "Chaque match a sa vérité", ajoute Preud’homme "Mais à chaque fois nous avons pour idée de marquer un deuxième but, voire un troisième, après le premier. Pas de laisser venir comme d’autres équipes le font."



Les Liégeois espèrent donc un festival de buts, pour réjouir leurs supporters. Qui seront peu nombreux à rallier Sclessin. "Qu’importe, la motivation doit être là", conclut Vojvoda. "C’est dommage, c’est souvent comme cela dans les premiers tours de la Coupe", regrette Michel Preud’homme qui n’aura d’yeux que pour la qualification.



Pour ce match, le coach liégeois a décidé de laisser souffler Samuel Bastien et Nicolas Gavory et ne peut pas compter sur Vanja Milinkovic-Savic (entorse à la clavicule droite), Obbi Oulare (petite entorse au genou gauche, réévaluation fin de semaine), Maxime Lestienne (inflammation au pubis, reprend en théorie jeudi), Anthony Limbombe. L’état de ce dernier est jugé au jour le jour. Il s’entraîne en individuel depuis deux semaines mais les douleurs, consécutives à son entorse au genou sont persistantes.



Le noyau pour Rebecq : Bodart, Galje, Gillet, Fai, Laifis, Lavalée, Miangue, Vanheusden Vojvoda, Amallah, Boljevic, J. Carcela, M. Carcela, Cimirot, Goreux, Mpoku, Raskin, Avenatti, Cop, Dragus, Emond.