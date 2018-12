Michel Preud'homme n'est pas trop exigeant avec le Père Noël : "Une victoire à Charleroi serait le plus cadeau pour moi", sourit-il. Le Standard reste sur deux succès consécutifs et aimerait finir l'année en beauté, avec trois nouveaux points pour conforter sa place dans le Top 6. Pour cela, le technicien liégeois pourra compter sur Collins Fai, sorti avec une douleur à la hanche contre Ostende mais qui semble avoir retrouvé toutes ses capacités. "Il s'est entraîné individuellement ce lundi et a pu reprendre avec le groupe ce mardi matin. Sauf rechute, cela devrait aller pour lui."

C'est donc avec son équipe-type que le Standard pourra se rendre à l'autre bout de la Wallonie, ce mercredi (coup d'envoi à 18h). Ce sommet wallon sera important, mais pas décisif pour la suite de la phase classique. Le supporter neutre, lui, espère simplement voir plus de spectacle que d'habitude. Car les dernières oppositions entre le Sporting et les Liégeois ont souvent été fermées. "Ce n'est pas uniquement le cas au Mambourg, même à Sclessin il y a beaucoup de petits scores", dit Michel Preud'homme. "Lors de la première manche à Liège, nous avons essayer de jouer pour gagner. Nous avons mêmes pris des risques en fin de match mais nous n'avons pas concrétisé nos occasions. Charleroi est très fort dans les reconversions rapides et c'est une équipe au point physiquement, forte dans les duels et rusées. Il faut faire attention à beaucoup de paramètres mais nous avons également nos armes. Nous allons tenter de jouer notre jeu mais nous n'allons pas ouvrir la porte. D'autant que le Sporting a une très bonne réputation à domicile."

Les joueurs se donnent rendez-vous ce mardi soir (21h) et ils passeront ensuite la nuit à l'Académie Robert Louis-Dreyfus avant de mettre le cap sur Charleroi. "Nous avons eu une petite discussion avec le groupe à ce sujet et nous avons décidé de préparer cette rencontre dans les meilleures conditions", termine Michel Preud'homme.