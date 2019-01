Après une semaine de préparation qui suivait un stage en terres espagnoles plus que réussi, les Standardmen retrouveront Sclessin ce samedi soir (18h) face à Courtrai. Au niveau des supporters, l'engouement est important et les attentes nombreuses pour cette nouvelle année. Michel Preud'homme, lui, tient à calmer les ardeurs. "On a bien terminé l'année 2018 et le stage était excellent. Mais il ne faut pas croire pour autant que nous allons écraser Courtrai." Une équipe dont le mentor liégeois se méfie. "Ils n'ont plus perdu depuis le match aller. Sous Yves Vanderhaeghe, Courtrai a changé sa manière de jouer. Leur jeu est davantage direct. Ce sera à nous d'être concentré pour éviter une mauvaise surprise."

Alors que le mercato fermera ses portes dans un peu moins de deux semaines, le calme règne toujours à Sclessin à la grande satisfaction de Michel Preud'homme. "On l'avait annoncé avant et cela se confirme. On reste attentif à certaines situations mais il n'y aura rien d’extravagant." Pour la première rencontre de l'année, Michel Preud'homme sera privé de Marin (suspendu) mais aussi des blessés de longue date, Pocognoli et Oularé auxquels est venu s'ajouter Orlando Sa qui n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. "On espère qu'il pourra recommencer à courir en début de semaine prochaine et donc réintégrer le groupe."