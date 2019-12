Alors que le Standard affronte l’Antwerp, ce mercredi soir (20h45) lors d’une rencontre qui s’annonce très physique, sur un terrain compliqué, Michel Preud’homme a évoqué, pour la première fois, le mercato hivernal.

Comme nous vous l’indiquions dès dimanche, Anthony Limbombe, arrivé en prêt l’été dernier, va retourner à Nantes cet hiver. L’option d’achat de 7 millions le concernant ne sera donc pas levée par le club principautaire. "C’est dommage qu’il parte mais je peux le comprendre", a précisé Michel Preud’homme ce mardi. "Vu sa situation et sa blessure, qui est arrivée à un moment où il arrivait à son meilleur niveau, nous avons accepté la demande de Nantes de le rapatrier. Je pense qu’Anthony aurait encore pu nous rendre beaucoup de services mais j’ai donné mon aval pour que cela se passe ainsi."

Limbombe ne devrait pas être remplacé cet hiver. "On est déjà bien fourni sur les ailes offensives et ce sera l’occasion pour des joueurs qu’on a moins vu et sur lesquels on misait peut-être un peu plus tard de s’illustrer plus rapidement, je pense notamment à Denis Dragus." Et pourquoi pas à William Balikwisha, devenu indésirable au Cercle, où il est prêté. "Il a demandé à me rencontrer avant la trêve donc je vais le faire. Mais je n’ai pas encore pris de décision", indiquait le coach liégeois.

Le mercato hivernal devrait, par ailleurs, être assez calme. "Quand tout le monde est disponible, nous avons un beau noyau. Tout le monde n’est pas là pour le moment mais il n’y aura pas énormément de mouvement. On va voir ce qui est possible, tout en pensant à l’équilibre financier du club.

"Un médian pourrait toutefois débarquer en bord de Meuse, pour soulager Cimirot et Bastien, très utilisés depuis le début de la saison suite à la blessure de Bokadi. "Ces blessures sont dues à la surcharge et au fait que ces joueurs doivent jouer énormément. J’ai également des difficultés à les faire sortir en cours pour souffler un peu car la décision est rarement faite avant la fin du match."

Pour la rencontre de ce mercredi face à l’Antwerp, Bastien (élongation), Emond (élongation) et Oulare (genou) ne seront pas en mesure de tenir leur place.