Le Standard continue de voir son noyau se réduire cette semaine.



L'Israélien n'a toujours pas son permis de travail. "On a essayé pour ce match, mais c'était impossible. Espérons que ce sera bon pour Courtrai (NdlR, vendredi prochain) . Les nouvelles normes sont assez complexes et prennent beaucoup de temps."

À la veille de la réception d'Ostende (20h30), deuxième match de l'année pour les Rouches, Michel Preud'homme est revenu sur les départs de Paul-José Mpoku, dès cet hiver à Al-Wahda, et de Dimitri Lavalée, l'été prochain à Mayence., a commenté le coach liégeois au sujet du départ de son capitaine Mpoku.Il s'est montré un peu plus amer concernant le départ de Dimitri Lavalée, qui filera gratuitement à Mayence en fin de saison.Même si les cas se veulent différents, le Standard ne versera pas dans le transfert panique. MPH ayant foi dans le noyau à sa disposition. Qui devra poursuivre sur sa lancée ce vendredi contre Ostende, avant-dernier de D1A., prévient Michel Preud'homme qui pourra compter sur tout son groupe, à l'exception de Dussenne, Bokadi et Shamir.