Avec ses adjoints, Michel Preud’homme a participé au premier colloque de sa carrière. Il y a présenté leur mode de fonctionnement.

Lundi soir, Michel Preud’homme et son staff avaient rendez-vous à l’Université de Namur. Non pas qu’ils reprenaient des cours. Ce sont eux, ou plutôt lui, le T1, qui s’était mué en orateur à l’occasion du colloque "De l’entraîneur au manager", organisé par l’Association des clubs francophones de football (ACFF) et la Communauté des entraîneurs francophones de football (CEFF). Mais, que l’on ne s’y méprenne pas, si le coach avait pris place seul sur l’estrade pour faire face à un amphithéâtre garni de 564 personnes, ses adjoints ont œuvré à faire de cet exposé une réussite. "Tout le monde s’y est mis pour préparer cette intervention. Chacun a préparé sa partie, puis j’ai vu l’ensemble qu’on a retravaillé en fonction de mes commentaires… Exactement comme pour un plan de match", précisait, après coup et avec le sourire, MPH.

(...)