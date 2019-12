Ce n’était peut-être que Rebecq, une formation de D2 amateurs. Mais marquer trois buts mercredi soir sans en concéder un seul (pour la première fois depuis le 30 octobre) a fait du bien au Standard.

Les Rouches sont conscients que cette tendance va devoir être confirmée ce dimanche sur la pelouse de Mouscron. Face à une équipe qui ne sera pas un oiseau pour le chat. "Elle a fait de bons résultats que ce soit à domicile ou en déplacement face aux ténors de notre compétition", rappelait Michel Preud’homme ce vendredi. "Battre Gand et l’Antwerp, partager contre Genk et ne perdre que par un but d’écart face au Club Bruges, cela veut dire quelque chose. Mouscron est une équipe difficile à jouer car elle a des joueurs qui courent vite et longtemps, elle a du gabarit, ses phases arrêtées sont dangereuses. Je dirais que c’est une équipe équilibrée."

(...)