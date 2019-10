"Comme souvent, il y a beaucoup de choses à dire après un Antwerp-Standard." On pouvait difficilement donner tort à Michel Preud’homme car, dimanche soir, les Standardmen avaient toutes les raisons de se sentir floués après le penalty non sifflé suite à une faute de Haroun sur Avenatti en fin de match.

"Ce soir, l’Antwerp a reçu trois cadeaux. Deux de notre part avec cette faute sur le penalty et cette erreur sur une longue balle en deuxième période. Le troisième cadeau, l’Antwerp le reçoit en toute fin de match du VAR."

De son côté, Laszlo Bölöni bottait en touche. "Penalty pour le Standard ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que le VAR s’améliore. J’ai souvent été fâché sur ce dernier mais je constate que les choses s’améliorent. Je peux juste dire que j’ai une totale confiance en les arbitres qui ont un formidable outil entre les mains."

Les Standardmen, eux, étaient partagés entre deux sentiments, comme le concède leur coach. "Ils étaient évidemment heureux d’être revenus après avoir été menés 2-0 et je pense que peu d’équipes seront capables de le faire. En même temps, ils sont frustrés par cette décision en fin de match. Ils ont énormément donné et ont le sentiment de n’avoir été récompensés qu’à moitié."

Michel Preud’homme, lui, était satisfait de la réaction de ses hommes après la claque reçue en semaine à Arsenal.

"J’ai revu le match et après le 1-0, qui est consécutif à une action de grande classe, on s’est totalement désorganisés. En cas de coup dur, il fallait donc rester calmes et c’est ce qu’on a fait à l’Antwerp."