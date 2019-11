Michel Preud’homme a longtemps pris le temps de la réflexion avant de livrer son analyse de la rencontre de ce samedi soir. Puis il a bu une gorgée de bière et a livré son analyse du match.

"Comment résumer ma pensée ? Je dirais que cette victoire est méritée car ce match aurait dû être plié au repos vu le nombre de situations que nous nous sommes créées et notre prestation durant 45 minutes", indiquait le coach liégeois. "Mais une dose de malchance et de maladresse a fait que le score n’était que de 0-1 à la pause et dans ces cas-là, on s’expose à une réaction de l’adversaire. Cela a été le cas. Et à 1-1, on n’est pas passé loin du scénario catastrophe, comme la saison passée. Les joueurs se sont rués vers l’avant quitte à prendre des risques. Mais ça a payé."

Grâce au MPH Time, devenu une bonne habitude. "Ces buts tardifs prouvent que la mentalité et la volonté d’aller chercher les trois points sont là. C’était très important de l’emporter car on restait sur deux défaites. Mais cela montre aussi qu’on manque de réalisme et d’instinct de tueurs dans des moments importants. Car on ne parlerait pas de ces buts marqués en fin de match si on avait été capable de faire la différence plus tôt. Cette fois, la pièce est du bon côté mais cela ne sera pas toujours le cas."

Samuel Bastien : "La chance nous a souri"

"Cette victoire avant un déplacement difficile à Guimarães va nous faire du bien moralement", se réjouissait Samuel Bastien. Le sauveur du jour tenait à préciser que son équipe, moins bien en 2e mi-temps, n’avait pas déjà la tête à l’Europe. "Tant que le match n’est pas fini, personne ne pense au suivant." Et grand bien lui en a fait avec ce but en fin de rencontre. "Cette saison, la réussite me sourit mais c’est parce qu’on y a cru jusqu’au bout. En plus de nous délivrer, mon but rapporte les trois points", savourait le médian.