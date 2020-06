Michel Preud’homme ne communiquera pas sur son avenir ce jeudi © Belga Standard M.J.

Alors que la communication de la part de l’(ex?)entraîneur des Rouches était attendue ce jeudi via les médias sociaux du Standard, il n’en sera finalement rien. Il faudra donc encore patienter avant d’en savoir plus sur l’avenir de MPH, qui pourrait prendre du recul la saison prochaine en se concentrant sur son rôle de directeur sportif et vice-président… ou prendre tout le monde à contrepied en restant T1, peut-être dans un rôle de manager à l’anglaise, proche de celui qui était le sien lors de sa dernière saison au FC Bruges.