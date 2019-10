Michel Preud’homme était plutôt satisfait après ce nouveau succès à domicile dessiné par les buts de Mehdi Carcela et Obbi Oulare. Le coach principautaire est revenu sur plusieurs sujets dont le cas du médian marocain.

Le match : "face à un adversaire organisé, il faut faire deux choses : marquer rapidement, ce qu’on a fait, et faire le break le plus tôt possible. On ne devait pas trop leur donner de situations de contre. C’est arrivé une seule fois."

Le choix de Cop : "faire débuter Obbi aurait été trop risqué. J’aurais pu opter pour Felipe mais après ce qui est arrivé au dernier match (coups de sifflet du public de Sclessin), je préfère qu’il revienne quand il est vraiment prêt. Pour ce qui est de Duje, il avait prouvé à Francfort qu’il était prêt. Il a attendu longtemps et est récompensé pour son travail."

L’arrêt de Bodart : "quand on est gardien d’une équipe qui joue les premiers rôles, c’est important de sortir l’unique ballon qu’on est amené à négocier. Je suis bien placé pour en parler, dans pareille situation il faut rester concentré et se dire qu’on peut jouer son match sur une action. Cet arrêt prouve qu’Arnau a le niveau d’une équipe dominante. Un gardien peut briller quand il a dix ballons et qu’il en sort sept mais personnellement, je préfère un portier qui sera présent sur le seul ballon à négocier."

La situation de Carcela : "j’aime bien quand un joueur est déçu mais pas trop. Il faut qu’il soit prêt quand on fait appel à lui. Il n’y a pas de problème avec Mehdi. On se parle souvent et il vit une situation un peu nouvelle pour lui qui veut qu’il ne joue pas tous les matchs comme par le passé. C’est une évolution qu’il doit avoir si on veut bénéficier d’un groupe compétitif. Je préfère un Mehdi qui joue à fond un certain nombre de matchs à un Mehdi qui joue tous les matchs mais par à-coups. Ce que je lui ai dit quand il est sorti ? Je lui ai demandé s’il était mort, il m’a répondu oui. J’ai alors rétorqué qu’on allait analyser le nombre de kilomètres parcourus. C’était une blague (rires)." Kevin Sauvage