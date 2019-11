Dans un Kehrweg qui sera plein pour ce "derby". N’ayant pas gagné à Eupen depuis la saison 2010-2011, le Standard va être très attendu à Eupen, où le stade sera comble. "Cela prouve que c’est un match spécial pour leurs supporters", expliquait Michel Preud’homme en conférence de presse ce vendredi. "Ce match, c’est finalement un peu notre derby vu la proximité entre les deux villes. Cela va motiver encore plus le Germanophones."

Et les Liégeois aussi ? "C’est notre rôle de donner aux joueurs des informations sur l’ambiance et l’environnement qui les attend. Cela fait partie de la préparation d’un match. On sait que ce sera une rencontre difficile vu les qualités montrées récemment par cette équipe d’Eupen, qui a trouvé une identité ces dernières semaines, ce n’est pas un match piège."

C’est plutôt un match très important pour le Standard, qui reste sur deux défaites, à Gand puis face à Malines. "On ne doute pas car nos prestations récentes en termes de jeu et de football sont positives, mais la pièce n’est pas tombée du bon côté. On espère que ce sera le cas cette fois-ci."

Ce qui permettrait aux Rouches de faire le plein de confiance à la sortie de la trêve internationale et, surtout, avant les semaines dantesques qui s’annoncent. Qui débutent par un déplacement crucial à Guimaraes, en Europa League, jeudi prochain. Un déplacement auquel Michel Preud’homme avoue "ne pas encore penser".

Le groupe liégeois : Bodart, Milinkovic-Savic, Gillet, Vanheusden, Lavalée, Fai, Laifis, Miangue, Gavory, Vojvoda, Goreux, Cimirot, Bastien, M. Carcela, Mpoku, Amallah, Lestienne, Boljevic, Emond, Oulare, Cop et Avenatti.