Après deux revers de rang, les rêves se sont envolés en bord de Meuse où on veut avant tout assurer l’essentiel : une qualification européenne. C’est dans cette optique que les Liégeois se déplaceront ce dimanche à Anderlecht afin de gommer les récents mauvais résultats.

"Mais attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain", assure Michel Preud’homme, qui tend à réaliser une analyse objective des deux dernières sorties de ses hommes. "Que ce soit à l’Antwerp ou contre Genk, on a eu les occasions pour faire mal à l’adversaire. Au Bosuil, on a eu autant d’occasions franches que les Anversois si pas les plus grosses avec Djenepo en première période et ce penalty loupé au retour des vestiaires. C’était la même chose contre Genk. Ce sont des détails qui font la différence et, pour le moment, cela ne tombe pas de notre côté."

À Anderlecht, comme c’est le cas à chaque rencontre de playoffs 1, Michel Preud’homme aspirera à ce que ses joueurs réalisent un meilleur résultat qu’en phase classique.

"On n’avait pas été mauvais là-bas même si on avait finalement perdu. Plus proche de nous, on parle encore de notre première demi-heure lors du match aller à Sclessin, mais je n’oublie pas qu’Anderlecht a eu une grosse occasion à 1-0. Il faut rester objectif et Anderlecht est une équipe qui recèle de la qualité."

Un match arrêté qui aura, finalement, enrayé la bonne spirale des Liégeois. "Je pense que c’est davantage la défaite contre Genk qui a mis un coup à mes joueurs. Je l’ai ressenti et je trouve qu’on a plutôt bien réagi à l’Antwerp."

Ce dimanche, plus de trois semaines après le Clasico de la honte, tout le monde espère une atmosphère plus sereine pour ce match retour.

"Le règlement a été respecté à la suite de cet arrêt et le contexte est différent aujourd’hui. On commence un autre match. Espérons que cela se passe bien. On lutte chacun pour nos ambitions sur le terrain et c’est là que cela doit se passer."

À Bruges, les Anderlechtois avaient été plutôt attentistes pour finalement s’incliner 1-0. Un schéma que MPH n’attend pas dimanche. "Je sais qu’ils ont opté pour une autre approche à Bruges mais beaucoup d’équipes le font là-bas. Pour Anderlecht, c’est le match où les Bruxellois peuvent redorer leur blason, donc je pense qu’ils vont le faire à fond."