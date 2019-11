En déplacement à Guimarães, le Standard est face à son destin européen. S'il ne sera pas mathématiquement éliminé en cas de défaite, cette issue compromettrait considérablement les chances de passer l'hiver européen. Ce match au Portugal est aussi l'occasion de combler ce qui avait manqué la saison dernière pour décrocher la qualification : une victoire à l'extérieur.

"On va essayer de combler ce vide et tout faire pour gagner, mais l'adversaire qui se présente face à nous sera compliqué à jouer", prévient Michel Preud'homme, de retour dans un pays qu'il connaît bien pour y avoir joué cinq ans avec Benfica.

D'autant plus difficile que le Vitória abat sa dernière carte pour ne pas être la première équipe du groupe à être éliminée. Ce que le Standard compte bien accomplir pour quant à lui entretenir l'espoir de prolonger l'aventure. "Tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait deux équipes très fortes (NdlR, Arsenal et Francfort) et deux autres avec certains atouts (NdlR, le Standard et le Vitória). Grâce à notre travail au cours des quatre premiers matchs, on se trouve dans une position où on peut avoir notre mot à dire. À nous de tirer de jouer le coup à fond et de saisir cette opportunité."



Et le coach liégeois de rappeler que ce n'est pas parce que le déplacement se veut compliqué qu'il dérogera à ses principes. "On a notre philosophie, en possession comme en perte de balle, et on ne la change pas, peu importe qu'on joue à domicile ou en déplacement."