L'entraîneur des Rouches s’attend à une nouvelle rencontre difficile, mais évoque des similitudes entre Buffalos et Liégeois.

"Le match contre La Gantoise sera du même acabit que celui à Bruges mais on doit être capable de répéter ce qu’on a bien fait récemment", alerte d’entrée de jeu Michel Preud’homme. "Ils vont jouer dans leur stade, qui est devenu très chaud et qui réagit à la moindre décision arbitrale, que ce soit à fond derrière son équipe ou contre l’adversaire."

Ce déplacement en Flandre orientale est donc un nouveau test pour le groupe de MPh, en pleine évolution. À ce titre, le coach compare son équipe et celle entraînée par Jess Thorup. "Les Gantois ont montré de belles choses la saison passée et, comme nous, ils ont bien évolué et font partie des nombreux candidats au Top 3. Ils ont bien investi et disposent d’un gros noyau pour faire tourner."

Point positif pour le tacticien liégeois, il peut compter sur le retour de Renaud Emond, rétabli de sa périostite. "C’est plaisant pour un entraîneur de pouvoir compter sur tous ses attaquants, de sorte que cela permet d’utiliser des armes différentes et de pouvoir changer de fusil d’épaule en cours de match."

Si Renaud Emond est fit, ce n’est pas le cas d’Aleksandar Boljevic qui avait manqué la réception de Waasland-Beveren. Le Monténégrin souffre d’une élongation aux ischio-jambiers de la cuisse droite et ne fera pas le déplacement.

Un dernier entraînement est prévu ce samedi à 14h30, avant le départ pour Gand où une mise au vert est prévue dans la région.