Le groupe vit sereinement les récents évenements qui ont eu lieu à Sclessin.



Côté terrain justement, le Standard dispute sa troisième rencontre de l'année civile. La troisième, et dernière, un vendredi avant tous ses rivaux. À Courtrai, Michel Preud'homme pourra compte sur Eden Shamir, qui a obtenu son permis de travail et est donc qualifié. Quant à Moussa Sissako et John Nekadio, vraiment très grand quand nous l'avons croisés, les deux autres transferts annoncés cette semaine, ils n'entrent pas encore en ligne de compte. "Ils sont trop nouveaux pour entrer en ligne de compte dès Courtrai", expliquait le coach. "Ce sont des jeunes qu'il faut préparer, des paris pour l'avenir."

Ce mercredi au Standard était marqué par les perquisitions au domicile de Bruno Venanzi, son président, et au siège du club.En conférence de presse d'avant-match, à Courtrai ce vendredi à 20h30, Michel Preud'homme et Selim Amallah sont revenus sur ces faits extra-sportifs., sourit le coach liégeois.(NdlR, il ne peut pas divulguer tous les éléments pour ne pas briser le secret de l'instruction)Si le contexte n'est pas forcément idéal pour préparer une rencontre, encore une fois importante dans la course aux playoffs 1, coach et joueurs se disent sereins, comme le club l'indiquait ce mercredi dans un communiqué., commentait encore MPH.