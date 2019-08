Deux matches, deux victoires, six bus marqués, zéro encaissé. Le Standard réalise un début de saison parfait.

Face à Zulte Waregem et devant leur public, samedi soir, les Liégeois ont montré une énorme envie dès le début de la rencontre et n’ont mis que deux minutes pour ouvrir le score. "On voulait débuter vite et fort et marquer si tôt était même un peu au-delà de nos espérances", avouait Michel Preud’homme. "Après ce premier but, on a un peu tardé à mettre le deuxième malgré les occasions de Mehdi Carcela et Maxime Lestienne. On s’est un peu précipité vers la profondeur et il y a eu un peu de flottement durant quelques minutes. Si le positionnement des joueurs était bon, l’exécution laissait parfois à désirer mais je pense que c’est normal, on a encore besoin de trouver des automatismes. La semaine dernière, on avait beaucoup utilisé les flancs, cette semaine aussi, mais on est parvenu aussi à trouver l’espace par l’axe, où nous étions en superiorité numérique. Globalement, je suis évidemment très satisfait des mes joueurs."

Offensifs et défensifs. "On travaille les deux aspects et j’ai vu une équipe regroupée et bien en bloc. On a encore des petits réglages à faire mais tout le monde a fait son travail défensif. Pour moi, ce qu’on a montré en perte de balle était très important. Tout le monde mord dedans. Pourvu que cela continue comme ça."

Car, pour le moment, la mentalité des joueurs est irréprochable. "On essaie d’installer un changement de mentalité. Pas seulement chez les titulaires mais aussi chez les remplaçants, qui doivent se battre pour le place. Avec ce noyau, on ne peut pas penser individuellement, on doit penser collectivement."