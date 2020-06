Michel Preud’homme se retire mais restera vice-président au Standard ! © Belga StandardExclusif Kevin Sauvage

Le T1 des Rouches va l’annoncer dans quelques minutes sur la chaîne du club. C’est donc aujourd’hui que la fin de l’aventure sera annoncée. Comme nous le précisions dans notre édition du premier juin dernier, Michel Preud’homme quitte bien son poste de coach principal du Standard. Le Liégeois de 61 ans souhaite prendre du recul par rapport au terrain qu’il occupe depuis plus de 40 ans. La question se pose quant à sa succession et là, c'est l'inconnue totale. Une chose est certaine, l’option interne menant à son T2, Mbaye Leye, n’en est pas une et n’a jamais été envisagée.



Une autre question se pose : quel sera le rôle de Michel Preud’homme ? Alors que certains lui prêtaient trois, voire quatre casquettes, il n’en avait que deux : coachs et vice-président. Pour cette dernière fonction, il devait évidemment siéger au CA du club. Dans sa première vidéo de vendredi dernier, Michel Preud’homme a tout de même levé un coin du voile sur son avenir en avouant avoir investi dans l’Immobilière Standard de Liège.



On imagine donc mal le T1 à succès investir et se retirer dans la foulée. C’est pourquoi, selon nos informations, MPH restera bien au club dans sa fonction de… vice-président. Pour rappel, il dispose encore de deux ans de contrat. Preud’homme conservera donc son mandat de vice-président et fera profiter le club de son cœur de sa grande expérience sportive.