L’après-midi de mercredi a été consacrée à un team-building de deux heures, sous la forme d’une partie de footgolf.

Tous les joueurs (excepté Sa), répartis par équipes de quatre, ainsi qu’une partie du staff et de l’intendance y ont pris part, sous la direction de Rudy Heylen, coach mental. Et c’est Kosanovic qui a remporté la partie. Miangue et Goreux complètent le podium.

Certains joueurs ont été rechercher leur ballon… dans l’eau. Mention spéciale pour Vanheusden, auteur d’un all-in-one.