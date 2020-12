Maxime Lestienne: "On a très mal commencé en subissant. C'était mieux en deuxième mi-temps avec les changements mais les erreurs commises avant la pause nous ont tués. L'équipe manque peut-être un peu de confiance car tout le monde se donne à 100%. J'espère qu'on aura des victoires dans le futur. C'est un moment difficile mais il faut tenir bon et faire face. C'est difficile de jouer autant de matchs mais les supporters sont derrière nous, on n'y arrive juste pas pour l'instant."

Philippe Montanier: "On n'est pas au niveau en ce moment. On y a mis beaucoup de cœur, mais on est trop dans la réaction et pas dans l'action. Ce n'est pas la première fois qu'on commet des fautes de concentration, on a un peu eu ce qu'on méritait. Le niveau de jeu n'était pas suffisant, cela me laisse un goût amer. Je ne peux pas m'expliquer le niveau des deux derniers matchs. On enchaîne des prestations de bon niveau et certains matchs de faible niveau, notamment techniquement. Il y a toujours des moments délicats dans une saison, à nous de faire en sorte qu'ils soient le plus court possible. Je suis soucieux de la rentabilité de l'équipe, surtout sur les deux derniers matchs. Cela devient embêtant si on prend deux buts à chaque match. Il y a de la fatigue mais c'est la dernière ligne droite, il faudra gagner les deux matchs. Ce n'est pas une excuse car on a déjà fait des bons matchs en jouant deux fois par semaine. Il y a peut-être un peu de lassitude mentale. On n'a pas le droit de jouer à ce niveau-là quand on joue au Standard."



Ilombe Mboyo: "Cette victoire nous fait du bien, on a respecté le plan. On s'est fait un peu peur en fin de match. On a bien travaillé les reconversions pendant la semaine. On a joué les coups à fond tout en restant solides derrière. C'est dommage pour le but encaissé. C'est une bonne victoire mais il faut penser au prochain match contre Genk. On a un bon groupe et j'essaie de mettre mes qualités au service de l'équipe. On voulait coller au train pour le top 8, cette victoire nous relance un peu. C'est bien de jouer pour quelque chose."

Yves Vanderhaeghe: "Chaque équipe a eu sa mi-temps. On méritait de mener 2-0 à la pause en amenant beaucoup de danger et en ne donnant presque rien. Ils ont logiquement joué l'attaque en deuxième mi-temps alors nous avons cherché les contres. On a réussi à mettre un troisième but mais il a été annulé par le VAR. On prend le but juste après. On savait que le dernier quart d'heure allait être difficile mais les joueurs se sont battus. C'était très important de prendre les trois points. On voit qu'une équipe est presque dans le top 4 dès qu'elle gagne deux matchs. Je suis surtout content de mettre de l'écart derrière nous car il faut éviter d'être une situation difficile car on a un programme chargé."