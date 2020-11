Martin Hongla : "On aurait dû aller chercher un peu plus mais on n'a pas su concrétiser nos occasions. On a tout donné en première mi-temps, on aurait dû mener deux ou trois zéro mais on ne va pas revenir là-dessus. On va se préparer et se reposer pour gagner le prochain match. Je suis très heureux d'être sélectionné avec le Cameroun mais je pense au groupe car nous défendons ensemble. On va continuer à travailler pour nous améliorer."

Jean Butez : "On était vraiment au-dessus dans le jeu. On a eu les occasions, notre premier but était mérité. On a manqué de justesse pour enfoncer le clou et mettre le deuxième but. Sur le but du Standard, on défend en zone donc il ne faut incriminer personne. Il y a des choses à revoir car on le savait mais c'est comme ça. Les regrets et la déception sont les maitres mots aujourd'hui. On a été plus conquérants que jeudi mais on a pêché dans le dernier geste. Je félicite Bodart pour son bon match."

Arnaud Bodart : "Ils ont très bien commencé en maitrisant le ballon alors qu'on subissait. Ils ont commencé à baisser en intensité plus tard dans le match et on a tout donné. Sur la frappe de Refaelov, le poteau m'aide, cela fait plaisir. C'est un très bon point aujourd'hui. Quand on joue trop bas comme en début de match, on subit. Ils ont peut-être eu un coup de fatigue, ce qui nous a permis de monter le bloc. Le coach fait confiance aux jeunes comme Siquet, c'est top."

Hugo Siquet : "Je ne m'attendais pas du tout à jouer, je réalise mon rêve. C'est une énorme fierté pour moi de défendre ce blason, je suis un enfant du club. Il reste énormément de travail mais je sentais que j'étais proche de l'équipe première. Je pense que cela s'est plutôt bien passé face à une équipe de l'Antwerp très solide avec beaucoup de duels. Le coach m'a choisi pour tirer les corners droits, cela montre la confiance qu'il a en moi. Il a été très rassurant avec moi en me disant d'être calme et de jouer simple. J'ai donné le maximum pour lui rendre la confiance qu'il m'a donnée et je suis très content d'avoir pu aider l'équipe à prendre un point."

Maxime Lestienne : "Le match était très difficile, surtout les 30 premières minutes à cause de la pression de l'Antwerp. On n'arrivait pas à réagir. Heureusement qu'on était seulement menés 1-0 à la mi-temps. On a pu parler à la pause et organiser une autre tactique. On est revenus avec plus de pression, en jouant homme contre homme en deuxième mi-temps. On a eu des occasions mais on s'est fait prendre dans le dos quelques fois. On a profité des nouveaux jeunes qui ont beaucoup d'envie et qui nous aident à mettre une pression supplémentaire. Hugo Siquet a fait un très bon match. On voit à l'entrainement qu'il a de la confiance, il faut juste l'encourager. Ce n'était pas un cadeau de commencer à l'Antwerp. J'avais vu avant le corner que j'étais un peu seul. Je suis content d'avoir pu marquer car la finition n'était pas mon fort ces derniers temps. Je ne me serais pas attribué le titre d'homme du match. Bodart et Dussenne ont fait un très bon match.

Philippe Montanier : "Je n'avais pas vu que Bodart avait touché le ballon sur la frappe de Refaelov. Il faut féliciter cette équipe de l'Antwerp qui m'a impressionné. Ce point est le point de la jeunesse et du courage avec l'une des plus jeunes équipes d'Europe. Il n'y a pas eu que des points positifs mais la mentalité en a été un. C'était mieux à partir de l'heure de jeu. Les joueurs ont tout donné, il n'y aura pas de décrassage demain. On a subi mais c'est dû à la qualité de l'équipe adverse. On a besoin de plus de justesse technique, on voit qu'on est pénalisés dès que l'on manque une passe. On ne va pas se plaindre aujourd'hui au vu de la qualité de l'équipe adverse."