Lundi soir, en clotûre de cette deuxième journée de Pro League, le Standard se déplacera à Waasland-Beveren, une sorte d'invité surprise de dernière minute suite à la décision de réintégrer le club au sein de l'élite., lance Philippe Montanier.

Le coach des Rouches se veut méfiant après le premier succès convaincant des Waaslandiens à Courtrai. "Ils ont été redoutables dans les contres. C'est pourquoi il faudra faire preuve d'efficacité défensive." D'efficacité, il en sera aussi question en attaque après les nombreuses occasions manquées contre le Cercle. "On a revu les images. Le gardien adverse a certainement réalisé un gros match mais nous avons également fait preuve de maladresse. Il faudra être efficace dans les deux surfaces."

Pour cette première sortie hors de ses bases, le Standard sera privé de William Balikwisha, qui sera prochainement opéré à l'épaule mais il récupère Obbi Oulare et Aleksandar Boljevic . "Ils se sont entraînés avec le groupe. On verra comment ils sont au niveau athlétique. Moussa Sissako a également repris mais c'est encore trop tôt pour lundi." A noter encore que les joueurs et les membres du staff ont dû se soumettre, vendredi matin, au traditionnel test Covid-19 d'usage.