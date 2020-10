L’anecdote date du 1er juillet dernier. Soit un peu plus de quinze jours à peine après l’arrivée de Philippe Montanier au Standard. Après le premier match amical face à Waremme (5-0), c’est un coach souriant qui se présente, pour la première fois devant la presse, sur la pelouse du centre d’entraînement liégeois. Quelques minutes plus tard, l’interview se termine et les journalistes présents remercient le T1 rouche en concluant par "Parfait". Du tac au tac, Montanier, blagueur et sûr de lui, répond dans un grand sourire. "Parfait ? Cela tombe bien, c’est mon deuxième prénom."

Trois mois plus tard, l’adjectif peut à nouveau être ressorti.