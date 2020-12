L'avis de notre expert Kevin Sauvage.

Dans un club, lorsque la crise couve, et encore plus lorsqu’elle a éclaté, le premier curseur à sauter est souvent le coach. Avec zéro victoire au compteur en cinq matchs de championnat et un bilan de 4 points sur 18, le curseur penche plus vers la deuxième option en ce moment du côté de Sclessin en ce qui concerne la crise.