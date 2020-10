Laurent Jans: "C'était clairement insuffisant aujourd'hui. Il va bien falloir analyser les erreurs qu'on a commises et regarder vers l'avant pour préparer le match de jeudi à Benfica. On n'a pas montré ce qu'il fallait, surtout dans les duels en première mi-temps. Ils avaient quasiment tous les deuxièmes ballons."

Selim Amallah: "On n'était tout simplement pas là aujourd'hui. Le coach nous avait dit des choses après le match contre les Rangers, il nous avait prévenu. C'est à nous à vite relever la tête. Il y a des choses à dire, on va parler entre joueurs. C'était un match-clef pour nous après la défaite contre les Rangers qui nous a fait du mal. On va devoir faire notre possible à Lisbonne jeudi dans un match difficile."



Philippe Montanier: "C'est une grosse déception car on pouvait rester dans le haut du classement. On a réalisé une prestation très moyenne à tous les niveaux. Malgré cela, on aurait pu ramener un point. On a eu une meilleure réaction en deuxième mi-temps. J'attendais une réaction de mes joueurs après le match contre les Rangers et je ne l'ai pas eue. J'ai effectué quelques changements mais personne n'a saisi sa chance aujourd'hui. On était en-dessous au niveau de la détermination. Une prise de conscience individuelle est nécessaire. Si les joueurs ne jouent pas à leur niveau, on devient une équipe quelconque. Notre cohésion est l'une de nos forces et elle s'effrite. Il ne faut pas la perdre. Les paroles c'est bien mais les actes, c'est mieux. Tout le monde doit se remettre en question, il y a des recadrages à faire."

Jonathan Buatu: "Cela commençait à être chaud pour nous, on a bien réagi après la défaite de la semaine passée. On a montré qu'on pouvait défendre en équipe. On joue tous les matchs pour le coach, le plus important était de réagir après la défaite de la semaine passée. On a été efficaces, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui."

Maximiliano Caufriez: "C'est un ouf de soulagement pour nous. Notre victoire est clairement méritée avec la manière. La règle avant le match était d'être plus agressif et on l'a suivie. On a très bien joué en bloc, cela les a mis en difficulté."

Steve De Ridder: "C'était un long chemin pour moi après ma blessure à la clavicule. On avait besoin de cela aujourd'hui. Je suis vraiment heureux de mon but car c'est rare pour moi et j'ai eu beaucoup de blessures l'année passée. J'espère que cela ira cette saison."

Kevin Muscat: "Je suis très content du résultat et de la performance de l'équipe. Steve De Ridder a été exceptionnel aujourd'hui, cela montre bien qu'il nous a manqué."