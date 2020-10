Avant la réception de Rangers ce jeudi soir (18h55) en Europa League, le coronavirus s’est invité à Sclessin où quatre cas ont été recensés ce mercredi : Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin, Moussa Sissako et l’entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe. Par mesure de précaution, Damjan Pavlovic et Abdoul Fessal Tapsoba ont été écarté du groupe après avoir été en contact rapproché avec Sissako mardi soir.

"On est conscient qu’en une semaine, les cas de coronavirus ont explosé et nous n’échappons à la règle", expliquait Philippe Montanier en conférence de presse ce mercredi. "On a nos premiers mais on se veut aussi rassurant. On sait que des gens qui vivent dans le même foyer ne sont pas tous positifs. Les joueurs sont très précautionneux que ce soit au club ou en dehors donc on reste plutôt sereins."

Même si la préparation est perturbée. "L’exemple du Club Bruges est un bon exemple. Les Brugeois sont partis sans trois titulaires au Zénith et ils ont gagné. C’est un bon présage. On aurait préféré avoir les absents avec nous mais comme à chaque fois, c’est le groupe qui devra répondre présent pour palier les absences."

Un groupe qui retrouve Selim Amallah et Jackson Muleka, tous deux de retour de blessure. "Ils sont prêts", conclut le coach du Standard.