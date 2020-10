Entre une qualification européenne et une victoire dans le choc wallon, le Standard a réussi avec brio sa semaine cruciale juste avant la trêve. La victoire de ce dimanche a été dédiée aux supporters par le coach des Rouches. "Ils nous ont soutenus à notre départ de l’Académie et il est important de rendre nos fans heureux", indiquait-il. "C’est une victoire logique face à un adversaire qui a impressionné depuis le début du championnat. On a contrôlé le match du début à la fin mais je suis un peu déçu pour ma défense qui n’avait pratiquement rien concédé et qui encaisse une nouvelle fois sur une des rares occasions de nos adversaires."

Un peu inquiet suite à la blessure aux ischios de Muleka ("mais je n’avais pas d’autre solution que le faire jouer"), qui passera une échographie en début de semaine, Montanier a rappelé, à quelques heures de la fermeture du mercato, qu’il souhaitait toujours un renfort défensif. "Car nous n’avons que deux latéraux." Interrogé sur le départ possible de Laifis, qui était absent après sa commotion, le T1 rouche s’est contenté d’un : "Je ne crains rien."