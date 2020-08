Fin du suspens ce jeudi pour la première conférence de presse d'avant match officiel de Philippe Montanier. Ce dernier a dévoilé le nom de son capitaine ainsi que ceux qui l'assisteront.

Sans surprise, c'est donc Zinho Vanheusden qui a été désigné. A 21 ans, le Limbourgeois succède à Steven Defour et Jelle Van Damme dans la liste des capitaines flamands des Rouches. "Zinho a parfaitement le profil, c'est un joueur de haut niveau, exemplaire, qui commande parfaitement sa défense. C'est aussi un bon relais sur le terrain", a précisé Philippe Montanier.

Ce dernier a également désigné Samuel Bastien, Arnaud Bodart et Jean-François Gillet comme vice-capitaines. "Zinho étant suspendu, ce sera Sam qui portera le brassard samedi", a confirmé le coach français. Ce dernier sera privé d'Obbi Oulare pour l'ouverture de la compétition. "Il a eu une petite blessure à la hanche et ne s'est pas entraîné de la semaine. J'espère le récupérer la semaine prochaine car on aura besoin de lui. Il va mieux et ne ressent plus de douleur. Il a repris les entraînements individuels avec et sans ballon."