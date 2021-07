Très solide en défense centrale aux côtés de Kostas Laifis et Ameen Al-Dakhil contre Genk, Moussa Sissako a réussi son entame de saison. “On a bien fait le boulot pour offrir le moins d’espace possible à Onuachu et aux attaquants de Genk”,expliquait le défenseur. “C’est dur d’accepter ce but tardif après un bon match mais c’est comme ça. On a une défense jeune et on a prouvé qu’on pouvait compter sur nous. C’était aussi une première avec du public pour moi et j’ai apprécié ce moment. Cela me donne envie de voir un Sclessin plein.”

Le Malien de 20 ans, qui est de son propre aveu dans “la saison de la confirmation” a vu débarquer un ancien équipier du PSG la semaine dernière : Daniel Labila (18 ans). Comme Sissako, l’attaquant intégrera d’abord le noyau U21 avant d’espérer suivre la trajectoire du numéro 5 liégeois et forger sa place au sein du noyau professionnel. “Je lui souhaite de suivre la même trajectoire. Je le connais du centre de formation du PSG et même s’il est plus jeune comme moi, on s’apprécie et on n’a pas tardé à retrouver le contact. Je lui ai donné quelques conseils. Il doit encore grandir mais c’est un très bon joueur, un attaquant qui sait jouer dans les espaces, avec une bonne technique”, souligne le défenseur rouche.