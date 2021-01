Quel est le point commun entre Philippe Clement (46 ans) et Mbaye Leye (38 ans) ? Il tient en trois lettres : MPH.

Ce n’est pas un secret : les deux hommes, qui s’affrontent ce dimanche, ont tous les deux été adjoints de Michel Preud’homme, au Club Bruges pour l’un (de 2013 à 2017) et au Standard pour l’autre (en 2019-2020), avant de se lancer dans leur carrière de T1. On peut même les considérer comme des disciples de l’entraîneur liégeois, qu’ils admirent et respectent profondément.

De leur période sur un banc aux côtés de l’ancien gardien des Diables rouges, Clement et Leye ont tous les deux appris énormément. Ils ont découvert les bases de leur métier. Avant de les agrémenter de leur personnalité.