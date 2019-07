Depuis cette semaine, et la décision de la CBAS concernant le FC Malines, le Standard a vu grandir la possibilité d’entrer en lice au 3e tour préliminaire de l’Europa League, et non plus directement en phase de poules.

Dans l’attente de la décision définitive de l’UEFA, les Liégeois ne savent pas s’ils entameront leur parcours européen en août ou en septembre.

"Je préférerais être qualifié directement comme on nous l’avait laissé sous-entendre", regrette Michel Preud’homme. "On a fait la préparation en pensant qu’on débuterait en septembre, mais on s’adaptera au cas où. Espérons quand même que la décision tombe tôt, c’est important pour la préparation de l’équipe."