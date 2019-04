Les trois points du Clasico n’ayant pas encore été attribués sur tapis vert, c’est en tant que poursuivant que le Standard (33 points) se déplacera ce vendredi à l’Antwerp (35 points), une équipe qui n’a mordu la poussière qu’une seule fois en PO1, c’était à Sclessin.

"Je ne suis pas surpris par la bonne première partie de PO1 des Anversois (10/15). C’est une équipe difficile à manier. Nous sommes les seuls à les avoir battus et nous savons que, face à ce genre de formation, il faut savoir être patient", précise Michel Preud’homme.

Comme à l’aller et encore plus lors de la dernière visite des Rouches à l’Antwerp, MPH s’attend à une opposition rugueuse. "Si l’on tombe dans le combat physique, on sera perdant. Mais on doit rester fidèles à nos principes et ne pas modifier notre jeu en fonction de l’adversaire."

Vendredi dernier , le Standard a de nouveau concédé trois buts après les quatre encaissés à Bruges. Cela fait quatre mois que les Liégeois courent après une clean-sheet.

"Si cela m’ennuie que l’on encaisse toujours un but ? Je préférerais aussi que l’on n’en prenne pas. Mais durant ces quatre mois sans clean-sheet, nous avons tout de même obtenu de bons résultats. Il faut donc savoir ce que l’on veut. Si vous souhaitez que je construise une équipe qui n’encaisse pas, je peux le faire mais vous risquez sérieusement de vous ennuyer…"

Ce vendredi, pour ne pas encaisser, il faudra maîtriser l’arme numéro 1 des Anversois : Dieumerci Mbokani.

"Je le connais particulièrement bien. Quand il était plus jeune, il jouait tous les matchs à un très haut niveau et en PO1, il est à ce niveau. Est-il capable de tenir ce rythme sur toute une saison ? Je ne sais pas juger mais quand il est en forme, c’est un très grand attaquant."

Enfin, MPH devrait saluer le retour de Renaud Emond qui risque d’être utile dans le trafic aérien. "Contre Genk, on a manqué de poids devant et face à l’armada anversoise son gabarit pourrait faire du bien sur les phases arrêtées."