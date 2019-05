Suite aux trois défaites de rang, les Standardmen n'ont plus le droit à l'erreur dans la course à la troisième place qui pourrait être directement qualificative pour les PO1. Amorphes dimanche dernier à Anderlecht, les Liégeois devront réagir face à Gand qui n'a encore pris qu'un seul point en PO1. Michel Preud'homme a une idée bien précise de ce qu'il souhaite voir ce vendredi soir sur la pelouse de Sclessin. "Si on donne tout, avec les qualités qu'on a et qu'on va au bout de l'effort, alors il n'y aura aucun problème. C'est ça qu'on attend de nos joueurs: qu'ils donnent tout."





Après ce zéro sur neuf, les supporters commencent à gronder et une nouvelle contre performance ce vendredi viendrait renforcer leur grogne. "Si nos joueurs montrent dès le début ce que notre public aime voir, alors ils seront soutenus", a assuré Michel Preud'homme.





Exceptionnellement, le Standard n'a pas communiqué le noyau qui sera convoqué pour le match de demain et ce, en raison des nombreuses incertitudes. Plusieurs Standardmen sont sur le coup d'un forfait comme Miangue, Fai, Djenepo et Paul-José Mpoku sans compter la suspension de Luis Pedro Cavanda et la fin de saison d'Orlando Sa et Zinho Vanheusden. Quant à Obbi Oulare, il pourrait bien être de la partie. "Il s'est bien senti lundi en U21. C'est possible qu'il en soit demain, on fera les comptes ce vendredi."