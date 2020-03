C’est une habitude dont le Standard se passerait bien : devoir relancer une machine performante dans laquelle un grain de sable s’est immiscé. Sauf que le grain de sable avait plus l’apparence d’un caillou à Charleroi tant le matricule 16 est passé à côté de son sujet chez les Zèbres. "Les joueurs sont conscients que ce n’était pas bon parce qu’ils l’avaient déjà entendu dans le vestiaire après le match", lance Michel Preud’homme. Qui, de la tribune étant donné sa suspension, avait eu une vue d’ensemble de cette contre-performance. "J’ai été bien reçu par la direction carolo et j’étais bien installé mais je n’ai pas bien vécu ce moment parce que mon équipe n’a pas réalisé ce qu’on avait préparé et n’était pas au niveau des matchs précédents."