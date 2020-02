MPH reconnaissait la victoire de Courtrai et était déçu de la fin du mercato rouche.

Le Standard a pris l’eau ce vendredi soir à Courtrai. Michel Preud’homme n’était pas du genre à cacher cette vérite lors de sa conférence de presse d’après-match. "On n’était pas dans les duels, pas dans l’intensité, pas sur les deuxièmes ballons. Et dans ces conditions, ce n’est pas possible d’être dominant. Courtrai mérite sa victoire et nous a été supérieur dans presque tous les compartiments du jeu. Et on a encore encaissé deux phases arrêtées", analysait MPH.

Ces phases arrêtées ont été encaissées dans le quatrième quart d’heure, comme la troisième fois depuis le début de la saison. "On marque souvent en fin de rencontre mais on encaisse trop souvent à la reprise des vestiaires. On tente de corriger cela."

Défensivement, le Standard a encore montré des faiblesses, en étant à nouveau incapable de garder le zéro. "Mais quand je vois Laifis avec un sac de glace sur la tête en fin de match, je me dis que Courtrai a été dans l’impact offensivement."

Contrairement aux Rouches, qui ont été décevants offensivement. Et la question d’un profil offensif supplémentaire, qui n’est pas arrivé en fin de mercato, se pose forcément. "On a fait ce qu’on a pu", se défendait le coach liégeois. "On avait quatre joueurs offensifs dans le collimateur mais pour diverses raisons, aucun n’a pu venir. L’un deux a choisi un autre championnat. Un autre n’a pas pu partir car un équipier s’est blessé à sa position il a dû rester dans son club. Pour un autre, on fait une très belle offre mais le club n’était pas vendeur et voulait attendre la fin de saison pour le vendre. On a eu des accords avec des joueurs, des accords avec des clubs mais jamais un accord global."

Et aujourd’hui, cela a des conséquences sur le noyau rouche, qui semble manquer de profondeur offensivement depuis les départs d’Emond, de Mpoku et de Limbombe. "On essaie toujours d’être le plus compétitif possible avec nos moyens. Mais quand on peut avoir une solution supplémentaire, c’est toujours mieux."

Elle n’est pas venue. Le Standard n’a pas d’autres alternatives : il devra donc compter sur son noyau actuel jusqu’à la fin de la saison.