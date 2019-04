Il y avait du grain à moudre pour Michel Preud’homme en conférence de presse d’après-match. Pourtant, le coach du Standard ne s’est pas montré des plus loquaces, sauf sur un sujet précis.

"On a connu un début de match timide", reconnaissait d’emblée le mentor liégeois. "On est parvenu à bien réagir après le penalty en égalisant."

Un premier moment clé de la rencontre, qui en précédait un second. "On se procure la possibilité de mener si on marque le penalty." À cet instant, le capitaine Razvan Marin est appru avec le ballon avant que ce ne soit Renaud Emond qui se présente aux onze mètres. "Il y a une hiérarchie qui est désignée", se défend le coach liégeois. "Renaud premier, Razvan deuxième et Kosanovic en trois. Renaud a pris ses responsabilités. Malheureusement, il n’a pas marqué."

Accusant le coup, les Liégeois encaissent le but décisif. "C’est décevant car, vu le travail de l’équipe, on aurait mérité un point."

Interrogé sur une éventuelle frustration d’évoluer face à une équipe si physique quand on est coach de joueurs appréciant imposer leur jeu, Michel Preud’homme n’a pas souhaité répondre. C’était tout le contraire quand le sujet Carcela-Mpoku a été évoqué. "Si vous me demandez si ce sont de bons joueurs et que j’aime les entraîner ? Je vous réponds que oui."

MPH n’a alors pas manqué de réagir à certaines informations parues récemment. "Au début de la saison, il y a eu des accords avec Mehdi selon lesquels il pourrait encore rentabiliser sa carrière en cas de bonne saison. C’est son but, ça a été dit et on le sait depuis le début de saison. Polo se trouve plus ou moins dans la même situation que Mehdi, mais cela a été présenté d’une autre manière."

Et de rappeler en conclusion son objectif. "Michel Preud’homme travaille pour le bien du club, pas pour avoir le pouvoir, comme cela a été dit."