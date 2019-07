C’est l’heure de la rentrée. Après une préparation qui a duré un peu plus d’un mois, le Standard retrouve le championnat, au Cercle Bruges, ce samedi.

"Est-on prêts ? Si ça ne tenait qu’à moi, la préparation aurait duré trois mois" , souriait Michel Preud’homme en conférence de presse ce vendredi. "On s’est beaucoup entraînés, on a joué des matchs, on a fait des briefings, des débriefings et on a vu certaines bonnes choses contre Nice. Donc je dirais qu’on n’est pas mal."

L’intégration des nouveaux joueurs semble, en tout cas, se passer à merveille suite à un mercato rapide et quantitatif. "La saison passée, on avait des manquements au niveau des distances parcourues, de la qualité de centre et de la taille. Donc on a recruté en fonction de cela."

Mais le Standard n’a pas beaucoup vendu. Si bien qu’aujourd’hui le noyau se compose de… trente-six joueurs. "C’est beaucoup, mais on a quand même perdu des joueurs comme Marin, Djenepo ou Luyindama" , rappelle MPH. "On devait s’armer par rapport aux manquements évoqués et le mercato n’est pas encore terminé. On sait qu’il peut y avoir des offres pour certains de nos joueurs."

Il n’empêche qu’il y aura pas mal de déçus chaque week-end. "Un joueur peut être déçu mais il doit continuer à travailler", souligne le T1 liégeois. "On a beaucoup de matchs à jouer et tout le monde connaît la situation. Celui qui ne peut pas vivre avec cela est libre de trouver une autre solution."

Tout comme celui qui ne s’investit pas dans l’objectif collectif du club. "On a retrouvé une certaine stabilité la saison passée et on doit continuer à installer une certaine régularité pour un jour ambitionner de terminer le plus haut possible. Nous ne sommes pas encore une équipe comme le Club Bruges, qui joue le titre chaque année. J’espère qu’on le deviendra, mais ce n’est pas encore le cas."

Cela pourrait être le cas au fil des mois, surtout lorsqu’on sait que la deuxième année de Preud’homme dans un club est toujours meilleure. "Car les retouches nécessaires sont faites après la première saison, ce qui est assez logique. J’ai souvent remporté quelque chose lors de ma deuxième saison, c’est vrai, mais tout dépend de comment la sauce prend. Mais une chose est certaine : on doit être plus forts que la saison passée." Et il est déjà l’heure de le montrer.