Michel Preud’homme veut s’inspirer de la campagne européenne pour la suite.

On n’a pas été loin de faire le match parfait." Michel Preud’homme avait le sourire. Un rictus teinté d’un brin de déception. "On voulait gagner. Puis tenter de marquer trois buts. Si on avait su qu’à Francfort, ça allait finir de la sorte, on aurait barricadé…"

L’entraîneur du Standard le sait, son équipe n’a absolument pas démérité durant la campagne européenne.

En championnat, l’efficacité fait trop souvent défaut. En Europe, c’est le contraire…

"Même si nos deux buts sont des ballons déviés, ils résultent d’une bonne analyse. On savait qu’Arsenal nous laisserait le temps de frapper. Il fallait saisir sa chance. En Belgique, on veut être trop beau ou trop sûr de marquer."

Comment expliquez-vous le moment de flottement de votre équipe sur les deux buts d’Arsenal ?

"Par la qualité de l’adversaire car nous n’étions pas en déséquilibre à ce moment-là. (Il sort un post-it jaune de sa poche) J’ai fait mes calculs car on nous a répété qu’on jouait face à une équipe B d’Arsenal. Leur moyenne d’âge à l’aller était de 23,5 ans. Nous de 24,5. Et mercredi, j’entends Philippe Clement parler de la jeunesse de son équipe qui affiche 25,5 ans de moyenne…"

Que pouvez-vous retirer de cette campagne ?

"Nous avons prouvé que notre jeu fonctionne à haut niveau mais nous devons apprendre à ne plus nous en prendre cinq chez les grands. Cela m’a fait plaisir de voir que Freddy Ljungberg a déclaré avoir analysé notre jeu et a souligné le fait qu’on jouait bien. En Belgique, on ne dit jamais ça de nous. On préfère critiquer. À nous désormais de faire notre truc en Belgique comme face à Arsenal. Mes joueurs voient que ça marche et voient que ce qu’on fait est apprécié à l’étranger."