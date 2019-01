Pour son 60e anniversaire, Michel Preud'homme a été dignement fêté par ses hommes





"Si nous avons fêté le coach? Oui. Comment cela s'est passé.... Il rit à côté de moi, donc je présume qu'il l'a bien pris." Présent aux côtés de Michel Preud'homme qui fête son 60e anniversaire ce jeudi, Collins Fai était un peu gêné mais son coach l'a directement mis à l'aise. "Ils ont été très gentils avec moi. J'ai eu droit à... une bonne omelette sur le haut du crâne (rires), un t-shirt signé par tous les joueurs et un bon gâteau glacé."

Mais le plus beau des cadeaux qu'il pourrait recevoir de ses joueurs, c'est assurément la victoire demain à l'Antwerp. "On est dans une bonne dynamique et on veut poursuivre sur notre lancée. On sait que nous allons faire face à trois rencontres compliquées. Comme je l'ai dit à mes joueurs, ce sont les victoires qui entretiennent le bon état d'esprit dans lequel nous sommes depuis quelques semaines."

Pour ce déplacement périlleux, Michel Preud'homme est donc privé de Paul-José Mpoku mais également d'Orlando Sa. "Il est vrai qu'offensivement, les possibilités diminuent", regrettait le coach qui a convoqué 21 joueurs pour le déplacement de ce vendredi (20h30): Gillet, Bodart, Cavanda, Fai, Laifis, Miangue, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Agbo, Cimirot, Bastien, Bokadi, Marin, Goreux, Carcela, Lestienne, Djenepo, Balikwisha, Emond.