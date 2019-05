En tenant 90 minutes pour son retour sur les terrains, Obbi Oulare a surpris tout le monde. À commencer par son coach.

"On a pris le risque de lancer Obbi et quand je parle de mentalité retrouvée, c’est à lui que je pense", expliquait Michel Preud’homme en conférence de presse. "Il a montré ce que c’était d’avoir de la volonté. Je m’attendais à ce qu’il ne tienne que 45 ou 60 minutes et à chaque fois que je lui demandais s’il voulait sortir lorsqu’il avait des crampes, il me répondait qu’il voulait rester."

Dans le jeu, l’attaquant a été précieux, au sol comme dans les airs. "Il a gardé des ballons devant, en apportant de la présence dans le rectangle", notait Réginal Goreux, admiratif. "Il a montré ce qui valait. Il va être avec nous l’année prochaine et sera très important dans des matches comme ceux d’aujourd’hui."