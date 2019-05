A deux jours du Clasico, le coach des Rouches est revenu sur la polémique née hier concernant son portier mexicain.





Après deux défaites consécutives, les Liégeois se produiront, dimanche, à Anderlecht avec l'espoir de renouer avec le succès dans la quête à la troisième place. Depuis la victoire de Malines en finale de Coupe, cette troisième place pourrait, si Malines ne peut accéder à l'Europe, être directement qualificative pour les phases de poules de l'Europa League. Une situation que le coach a expliquée à ses joueurs. "Dès qu'il y a un changement de règlement, je les en informe car ils pourraient être mal informés", précise Michel Preud'homme.





Le mentor des Rouches est également revenu sur la polémique née jeudi autour de la levée de l'option du contrat de Guillermo Ochoa. Pour rappel, l'option a été levée dans le courant du mois de mars mais l'agent du portier mexicain a, via la presse, mis en doute la levée de cette option.

"Le joueur (Ochoa) n'a pas été mis au courant de cette pratique avant le 30 mars ce qui fait que nous considérons que Memo est libre en juin." De son côté, le club assure bien qu'un recommandé à eté envoyé à Ochoa afin de lui stipuler que l'option était levée. "Les deux parties ont dit ce qu'elles avaient à dire", lance Michel Preud'homme. "Encore une fois, Ochoa est un joueur sur lequel nous comptons et il est pro et fait son boulot. En tant que joueur ou coach, on est souvent confrontés à des choses qui peuvent nous déstabiliser mais nous devons rester professionnel et c'est ce que Memo a toujours fait. Il est clame et serein." De bon augure donc pour cette fin de compétition.





A noter que Collins Fai devait également se présenter au point presse de ce vendredi mais le Camerounais a dû écourter la séance d'entraînement. "Il a ressenti une gêne au niveau de la cuisse. On prendra une décision samedi", a conclu Michel Preud'homme.