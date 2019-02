L'entraîneur liégeois sera privé de l'attaquant portugais à Genk, mais aussi de Fai (suspendu), Oularé et Pocognoli (blessés).

La victoire face à Anderlecht est à peine digérée que le Standard doit déjà faire face à un autre gros match, celui à Genk, ce vendredi (20h30).

"Mais on est habitué à avoir si peu de temps pour préparer les rencontres. C'était le cas avec la Coupe d'Europe en première partie de saison", sourit Michel Preud'homme, dont les hommes sont prêts à aller défier le leader limbourgeois.

"On sait que ce sera un déplacement difficile chez un adversaire qui montre de très belles choses depuis le début de la saison. Mais nous progressions, match après match. Nous sommes bien pour le moment et on va essayer de continuer dans cet élan."

Avec l'ambition de se positionner comme LE concurrent de Genk pour le titre ? "J'aime que mes joueurs soient ambitieux mais la première chose à penser, c'est assurer notre place en PO1", tempère MPH, qui sera privé de Collins Fai, suspendu (ce qui devrait permettre à Cavanda de retrouver les terrains) mais aussi d'Orlando Sa, à nouveau gêné au mollet. "Il a fait une petite rechute. Ce n'est rien de grave selon le docteur mais c'est trop douloureux pour jouer, ce vendredi. C'est la raison de son absence dans le groupe."

Le noyau liégeois (21) : Gillet, Ochoa, Bodart, Goreux, Vanheusden, Kosanovic, Bokadi, Miangue, Cavanda, Laifis, Cimirot, Halilovic, Marin, Lestienne, Bastien, Balikwisha, Raskin, Mpoku, Emond, Carcela, Djenepo.