Avant le déplacement au Cercle, Michel Preud'homme a révélé la double blessure dont souffre le gardien mexicain et a fait le point sur son (large) noyau.



C’est reparti. Après une préparation qui s’est déroulée de manière positive (sept matches amicaux, une seule défaite), le Standard entame sa saison au Cercle Bruges, samedi soir (18h). Avec un noyau conséquent de 25 joueurs mais toujours sans Vanheusden et Sa, les blessés de longue date, ni Agbo, Oulare et Avenatti qui ne s’entraînent pas encore avec le groupe. Les internationaux qui ont fait leur retour en début de semaine (Fai, Mpoku, Bokadi) ne seront eux, pas encore en mesure d’être sélectionnés. « Mais ils se sont bien entraînés et ils devraient entre en ligne de compte la semaine prochaine, d’autant qu’ils joueront un match d’entraînement à huis clos mardi face à l’Union », révélait Michel Preud’homme en conférence de presse ce vendredi.

Et Ochoa ? "Il est bien rentré mais il est blessé", expliquait MPH. "On l’a vu sortir de la finale de la Gold Cup avec une blessure aux adducteurs mais il a également un souci au tendon d’Achille qui s’est aggravé."

Le portier mexicain ne sera donc pas sélectionnable avant la fin du mois d’août, au minimum. Soit… à la fin du mercato estival. "Je n’ai pas encore eu de discussion approfondie avec Memo concernant son implication car je dois d’abord m’occuper de l’équipe qui va débuter le match ce samedi", indiquait Preud’homme. "Tout le monde connaît les intentions (de départ) de Memo et je suis ouvert à en discuter si une solution se dégage. Mais à partir du moment où un joueur fait partie de mon groupe, je compte sur lui."

Dans les buts, Arnaud Bodart (21 ans) est le grand favori pour débuter ce samedi au Cercle. Milinkovic-Savid devrait donc prendre place sur le banc.