Standard Mpoku a négocié le contrat de Sambi Lokonga à Anderlecht : "Je connais la valeur de mon frère et je l’ai conseillé" Maxime Jacques

Son attitude parfois provocatrice sur le terrain, les négociations du contrat de son frère Albert Sambi Lokonga à Anderlecht, son après-carrière, le racisme, le mercato : Paul-José Mpoku s’est livré sur tous les sujets chauds lors d’un entretien accordé au Belang Van Limburg. Florilège.



Au sujet des négociations du contrat de son frère Albert Sambi Lokonga à Anderlecht : " C’est mon frère depuis que je suis né et il le restera jusqu’à ce qu’il soit mort. Je le suis depuis qu’il joue à Anderlecht et je suis souvent allé à Neerpede. Je pense d’ailleurs que je connais mieux Neerpede que certaines personnes qui y sont actuellement. J’y vais depuis qu’Albert a 11 ans, avec Stijn Francis. Oui, c’est Anderlecht, mais j’ai toujours su séparer les choses. Je suis un vrai Standardman et je veux toujours battre Anderlecht. Mais en ce qui concerne mon frère, je veux qu’il obtienne le meilleur. Je connais la valeur d’Albert et je sais ce qu’il doit gagner. Je n’ai rien à cacher."



(...)