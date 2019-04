Avant la rencontre, Michel Preud’homme a commenté l’information selon laquelle Paul-José Mpoku pourrait quitter le Standard l’été prochain. "Ce n’est pas le Standard qui les pousse vers la sortie mais eux (Mpoku et Carcela) qui ont émis le souhait de partir."

Après la rencontre, l’international congolais s’est arrêté au micro de Proximus TV. "Il y a des offres qui sont là et on les analysera après les quatre derniers matches mais pourquoi pas. Les supporters savent que je suis à 100 % au Standard et que j’aime ce club.", a-t-il précisé. À la question: "cela veut dire que vous ne serez plus là la saison prochaine ?", Paul-José Mpoku s’est contenté de répondre via une pirouette: "tout est possible dans le football."

Selon nos informations, un club des Emirats avait fait le déplacement ce vendredi à Anvers pour scouter Paul-José Mpoku. Un départ se précise don bel et bien.