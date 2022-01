Après son partage à Anderlecht, le Standard espère bien fait trembler le Club Bruges à Sclessin, dimanche. Pour cette rencontre, Luka Elsner peut compter sur les retours de Bastien et Klauss. Par contre, Muleka, Cimirot et Van Damme sont incertains.

Une rencontre qui doit montrer une évolution. "Et pas juste en termes de mentalité", souligne Elsner. "On est conscient des limites que nous avons montrées dans le jeu à Anderlecht et on doit faire mieux dans l’utilisation du ballon pour exploiter les phases de transition de manière plus efficace."

Ce sera indispensable pour faire mal aux Brugeois. "On doit prendre en référence le match aller que nous avions disputé au Club. Nous avions été solidaires et dangereux sur les phases de transition. On doit s’appuyer sur ce genre de performance pour démontrer qu’on peut affronter les meilleures équipes sans rougir ni baisser la tête."